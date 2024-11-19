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Narin cinayetinde kanlı eldiven detayı!

Narin cinayetinde kanlı eldiven detayı!

Tülay Tosun
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 19.11.2024 13:15
Türkiye'nin konuştuğu Narin Güran cinayetinde yeni gelişmeler yaşanıyor. A Haber canlı yayınında Narin'in ailesine ait ahırın önündeki deliller açıklandı, görüntülerdeki 'Kanlı Eldiven' detayı dikkat çekti. Gelişmeleri A Haber’de değerlendirilen A Haber İstihbarat Şefi Ramazan Almaçayır, “HTS analizlerinde 4 isim yani Salim Güran, Enes Güran, Yüksel Güran ve Nevzat Bahtiyar aynı yerde. HTS kayıtlarında dakika aralıklarına bakarsak Narin katledilirken Nevzat Bahtiyar o noktada olabilir. İtirafçı olan Nevzat Bahtiyar sürekli olarak ifade değiştiriyor.” derken avukat Zafer İşeri, “Eğer bir itiraf ve kanıt ortaya çıkmazsa 4 kişi hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası alacaktır.” şeklinde konuştu.
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