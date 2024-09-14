Narin cinayetinde düğüm çözülüyor! Uzmanlar A Haber’de

Türkiye 8 yaşındaki Narin Güran’ın cansız bedenin dere kenarında bulunmasıyla birlikte derinden sarsıldı. Başlatılan soruşturma kapsamında aralarında amcalar, anne ve ağabey ve kuzenlerin de içinde olduğu 11 kişi tutuklandı. Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan emekli Emniyet Müdürü Burak Bodur ve klinik psikolog Erdinç Türk değerlendirdi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN