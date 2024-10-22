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Narin cinayetinde 4 şüpheliye müebbet talebi! Anne ve ağabey aralarında...

Narin cinayetinde 4 şüpheliye müebbet talebi! Anne ve ağabey aralarında...

Figen Koçak
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 22.10.2024 09:58
Narin Güran cinayetine ilişkin HTS kayıtları ve DNA incelemeleri dahil tüm deliller savcılığa teslim edildi. Amca Salim Güran, anne Yüksel Güran, ağabeyi Enes Güran ve Nevzat Bahtiyar hakkında işritak halinde çocuğu kasten öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi.
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