Narin cinayeti soruşturması hangi aşamada?

Soruştrmada artık öne çıkan soru "Narin'in amcası Hüseyin Güran'ın evindeki güvenlik kamerasında 2-9 Eylül arasındaki hard disk kayıtlarını kim neden sildi? Narin Güran soruşturmasını ilk günden bugüne takip eden A Haber muhabiri Sinan Yılmaz detayları aktardı.