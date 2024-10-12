Narin cinayeti! Salim Güran ve Nevzat Bahtiyar okul civarında buluştular

Diyarbakır'da öldürülen 8 yaşındaki Narin Güran cinayetinde telefon kayıtları çözüldü. Kayıtlarda cinayet günü amca Salim Güran ile itirafçı Nevzat Bahtiyar'ın 2 kez aynı noktada olduğu belirlendi. Detaylar A Haber muhabiri Sinan Yılmaz aktardı.

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