Narin cinayeti! Kamera görüntüleri TÜBİTAK’ta incelendi

Diyarbakır'da 21 Ağustos günü kaybolan ve 8 Eylül'de cansız bedeni bulunan sekiz yaşındaki Narin Güran'la ilgili soruşturma devam ediyor. Soruşturmada yeni gelişmeler neler? Detaylar A Haber muhabiri Sinan Yılmaz aktardı.

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