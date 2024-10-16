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Narin cinayeti! Kamera görüntüleri TÜBİTAK’ta incelendi

Narin cinayeti! Kamera görüntüleri TÜBİTAK’ta incelendi

Filiz Uçan Savaş
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 16.10.2024 10:33
Diyarbakır'da 21 Ağustos günü kaybolan ve 8 Eylül'de cansız bedeni bulunan sekiz yaşındaki Narin Güran'la ilgili soruşturma devam ediyor. Soruşturmada yeni gelişmeler neler? Detaylar A Haber muhabiri Sinan Yılmaz aktardı.
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