Narin cinayeti iddianamesinde sona doğru!

Narin Güran cinayetinde çember iyice daralırken sır perdesi de aralanıyor. Soruşturma kapsamında kimin nerede olduğu dakika dakika belirlenirken iddianame yazımı da sürüyor. Son gelişmeleri A Haber muhabiri Sinan Yılmaz aktardı.

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