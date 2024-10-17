17 Ekim 2024, Perşembe
A HABER VİDEO
Haberler Yaşam Videoları
Narin cinayeti iddianamesinde sona doğru!

Narin cinayeti iddianamesinde sona doğru!

Kübra Kılıç
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 17.10.2024 15:21
Narin Güran cinayetinde çember iyice daralırken sır perdesi de aralanıyor. Soruşturma kapsamında kimin nerede olduğu dakika dakika belirlenirken iddianame yazımı da sürüyor. Son gelişmeleri A Haber muhabiri Sinan Yılmaz aktardı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Baba yadigarı su değirmenini yeniden çalıştırdı
Baba yadigarı su değirmenini yeniden çalıştırdı
26 gündür kayıp Fatmanur’dan haber alınamıyor
26 gündür kayıp Fatmanur'dan haber alınamıyor
Ehliyeti alınınca ağladı!
Ehliyeti alınınca ağladı!
Tescilli lezzet kömbe nasıl yapılır?
Tescilli lezzet kömbe nasıl yapılır?
Zelenski ’Zafer Planı’nı açıkladı
Zelenski 'Zafer Planı'nı açıkladı
Kredi kartlarından 2025 yılında da kesinti yapılmayacak!
Kredi kartlarından 2025 yılında da kesinti yapılmayacak!
Avcılar’da tatlıcıya silahlı saldırı kamerada
Avcılar’da tatlıcıya silahlı saldırı kamerada
Narin cinayetinde düğüm çözlüyor!
Narin cinayetinde düğüm çözlüyor!
Faciayı Türk gemisi önledi
Faciayı Türk gemisi önledi
İzmir’de orman yangını! Ekipler alarma geçti
İzmir'de orman yangını! Ekipler alarma geçti
İstanbul’da Giresun günleri! İşte yöresel ürünler
İstanbul'da Giresun günleri! İşte yöresel ürünler
Tekirdağ’da kaçakçılık operasyonunda 42 kişi hakkında yasal işlem başlatıldı
Tekirdağ'da kaçakçılık operasyonunda 42 kişi hakkında yasal işlem başlatıldı
Daha Fazla Video Göster