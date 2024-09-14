Narin cinayeti çocukları etkiledi! Bakanlık devrede

Narin Güran cinayetinde sürecin en başından itibaren Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı köydeki çocuklar için psikososyal destek sağlıyor. Ancak kamuoyunda büyük yankı uyandıran korkunç olay milyonlarca çocuk için de büyük tramva oluşturdu. Ailelerin çocuklarla nasıl konuşması ve onlara nasıl davranması gerektiği konusunda uzman klinik psikolog Selin Baysal önemli bilgiler paylaştı.

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