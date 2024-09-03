Narin amcası tutuklandı! Salim Güran’ın ifadesi ortaya çıktı

Türkiye, Diyarbakır'da 21 Ağustos'ta kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran'dan gelecek haberi bekliyor. Küçük kızdan henüz bir haber yok. Ancak soruşturma kapsamında amcası tutuklandı. Son gelişmeleri A Haber muhabiri Sinan Yılmaz aktardı.

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