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Narin ağabeyi Enes Güran’ın adli tıp raporu tamamlandı! Diş izleri Narin’e ait değil

Narin ağabeyi Enes Güran’ın adli tıp raporu tamamlandı! Diş izleri Narin’e ait değil

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Mehmet Karataş
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Giriş: 29.08.2024 13:50
Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesinde kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran'ı arama çalışmalarına devam ediliyor. Kolunda diş izleri olan Narin’in ağabeyi Enes Güran gözaltına alınırken İstanbul’da yapılan adli tıp incelemesinde diş izlerinin Narin’e ait olmadığı açıklandı.
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Diş izleri Narin’e ait değil
Diş izleri Narin’e ait değil
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