Narin ağabeyi Enes Güran’ın adli tıp raporu tamamlandı! Diş izleri Narin’e ait değil

Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesinde kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran'ı arama çalışmalarına devam ediliyor. Kolunda diş izleri olan Narin’in ağabeyi Enes Güran gözaltına alınırken İstanbul’da yapılan adli tıp incelemesinde diş izlerinin Narin’e ait olmadığı açıklandı.

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