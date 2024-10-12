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Narin 3 dakika içinde mi katledildi?

Narin 3 dakika içinde mi katledildi?

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 12.10.2024 20:29
Diyarbakır'da öldürülen 8 yaşındaki Narin Güran cinayetinde telefon kayıtları çözüldü. Kayıtlarda; cinayet günü amca Salim Güran ile itirafçı Bahtiyar’ın 2 kez aynı noktada olduğu belirlendi. Detaylar A Haber muhabiri Sinan Yılmaz'da.
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Narin 3 dakika içinde mi katledildi?
Narin 3 dakika içinde mi katledildi?
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