Nanoteknolojik maskede Türk imzası! Koronavirüsü öldüren maske |Video

Dünya koronavirüs tehdidi ile savaşırken, hayati derecede önem taşıyan maskelere bir çözüm de Türkiye'den geldi. Nanoteknolojik kumaştan üretilen maskeler temas halinde virüsü yok ediyor. Bu teknoloji dünyada ilk değil, ancak yerli nanoteknolojik maske patent alan ilk ürün olacak.

Nanoteknolojik maskelere Türk eli değdi, koronavirüsü öldüren yerli maskelerde üretim başladı..

Erciyes Anadolu Holding, koronavirüse karşı korunma yöntemlerinden biri olan maskeleri nanoteknolojik olarak geliştirdi.

Temas halinde virüsün hücre yapısını bozan ve 5 kez yıkanabilme özelliğine sahip bu maskeler Almanya'dan test onayı bekliyor.

Bu teknoloji dünyada ilk değil, ancak yerli nanoteknolojik maske patent alan ilk ürün olacak.