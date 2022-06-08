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Namaza gitti diye işinden oldu! Yargıtay'dan skandal karara emsal yanıt

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Giriş: 08.06.2022 09:59
Konya'da cuma namazına gittiği gerekçesiyle iş akdi feshedilen Mehmet Yetkin (40), şirketini mahkemeye verdi. Konya 1. İş Mahkemesi ise 'din ve inanç özgürlüğü Anayasal haktır' diyerek Yetkin'in işe iade edilmesine karar verdi. Çok mutlu olduğunu belirten Yetkin, "Haksız yere işimden oldum. Ama Türk adaletinde hakkımı aradım ve hakkımda işe iade kararı çıktı. Benim gibi birçok kişi mağdur ediliyor. Umarım bu karar emsal olur" dedi.
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