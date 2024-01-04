Namaz sırasında kalp krizi geçiren imam secdede vefat etti

Endonezya'daki Al-Ula Camii'nde sabah namazı sırasında imam kalp krizi geçirerek secdede vefat etti. İmamın vefat etmesinin ardından cemaatten bir kişi namazı kıldırmaya devam etti.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN