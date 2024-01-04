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Namaz sırasında kalp krizi geçiren imam secdede vefat etti

İHA
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Giriş: 04.01.2024 23:40
Endonezya'daki Al-Ula Camii'nde sabah namazı sırasında imam kalp krizi geçirerek secdede vefat etti. İmamın vefat etmesinin ardından cemaatten bir kişi namazı kıldırmaya devam etti.
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İmam secdede vefat etti
İmam secdede vefat etti
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