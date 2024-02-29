Namaz kıldığı için eşiyle birlikte otobüsten indirilmek istendi

İzmir-Eskişehir seferi düzenleyen bir otobüs firmasında skandal bir olay yaşandı. Eşiyle birlikte namaz kılan vatandaş otobüse binmek istediğinde şöför tarafından araçtan indirilmek istendi. Yolcu ve eşi karara itiraz ederken sosyal medyada yayınlanan görüntü tepkilere neden oldu.