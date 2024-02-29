29 Şubat 2024, Perşembe
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Namaz kıldığı için eşiyle birlikte otobüsten indirilmek istendi
İzmir-Eskişehir seferi düzenleyen bir otobüs firmasında skandal bir olay yaşandı. Eşiyle birlikte namaz kılan vatandaş otobüse binmek istediğinde şöför tarafından araçtan indirilmek istendi. Yolcu ve eşi karara itiraz ederken sosyal medyada yayınlanan görüntü tepkilere neden oldu.