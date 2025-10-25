25 Ekim 2025, Cumartesi

A HABER VİDEO

Haberler Yaşam Videoları Nadir görülen glomus tümörü vakaları başarıyla ameliyat edildi
Nadir görülen glomus tümörü vakaları başarıyla ameliyat edildi

Nadir görülen glomus tümörü vakaları başarıyla ameliyat edildi

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 25.10.2025 11:36
Lokman Hekim Van Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Halil Başel, bir hafta içinde aynı tarafta yerleşmiş üç glomus tümörünü başarıyla ameliyat ettiklerini belirterek, bunun tıp dünyasında ender görülen bir durum olduğunu söyledi. Başel, Kocaeli ve Şırnak’tan gelen üç hastanın operasyonlarının sorunsuz tamamlandığını, hastaların kısa sürede taburcu edileceğini açıkladı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Nadir görülen glomus tümörü vakaları başarıyla ameliyat edildi
Nadir görülen glomus tümörü vakaları başarıyla ameliyat edildi
Nadir görülen glomus tümörü vakaları başarıyla ameliyat edildi
İstanbul Vatan Caddesi’nde yol çöktü!
İstanbul Vatan Caddesi'nde yol çöktü!
Dolmuş durağında baygın halde bulundu!
Dolmuş durağında baygın halde bulundu!
Siirt Cumhurbaşkanı için siyasi dönüm noktası
"Siirt Cumhurbaşkanı için siyasi dönüm noktası"
Sosyal konut projesi neden önemli?
Sosyal konut projesi neden önemli?
Mağdurların zararları karşılanacak
"Mağdurların zararları karşılanacak"
İstanbul’da sağanak yağış! Bayrampaşa göle döndü
İstanbul'da sağanak yağış! Bayrampaşa göle döndü
A Haber yayınında cansız bedenine ulaşıldı
A Haber yayınında cansız bedenine ulaşıldı
Kadıköy’de İETT otobüsü kaza yaptı: Şoför alkollü çıktı
Kadıköy'de İETT otobüsü kaza yaptı: Şoför alkollü çıktı
İşçi servisi devrildi: 1 ölü, 19 yaralı
İşçi servisi devrildi: 1 ölü, 19 yaralı
Ünlü oyuncu bebeğiyle ölümden döndü
Ünlü oyuncu bebeğiyle ölümden döndü
Selde kaybolan 1 kişi aranıyor
Selde kaybolan 1 kişi aranıyor
Daha Fazla Video Göster