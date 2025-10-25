Nadir görülen glomus tümörü vakaları başarıyla ameliyat edildi

Lokman Hekim Van Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Halil Başel, bir hafta içinde aynı tarafta yerleşmiş üç glomus tümörünü başarıyla ameliyat ettiklerini belirterek, bunun tıp dünyasında ender görülen bir durum olduğunu söyledi. Başel, Kocaeli ve Şırnak’tan gelen üç hastanın operasyonlarının sorunsuz tamamlandığını, hastaların kısa sürede taburcu edileceğini açıkladı.

