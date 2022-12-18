18 Aralık 2022, Pazar
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Müzisyen Mehmet Dudarık'a yumruklu saldırı! Yoğun bakımda yaşam mücadelesi veriyor
Ankara'da rock müzik grubu üyesi 38 yaşındaki Mehmet Dudarık, konser verdikleri eğlence mekanında dans ederken ayağına bastığını iddia eden B.K.K.'nın yumruklu saldırısı sonucu ağır yaralandı. Dudarık, yoğun bakımda yaşam savaşı verirken, saldırgan ise çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.