Müziğe adanmış bir hayat: Yıldırım Gürses

30'a yakın albüm yapan usta sanatçı Yıldırım Gürses, dillere pelesenk olmuş 350'den fazla beste armağan etti Türkiye'ye. Müziğe olan tutkusu, çalışkanlığı ve yenilikçi yaklaşımı; sadece kendi döneminin değil, tüm zamanların en önemli müzikal figürlerinden biri yaptı onu. Sanat kariyeri boyunca 500'den fazla ödül alan usta bestekarı daha yakından tanıyalım.