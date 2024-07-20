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Müziğe adanmış bir hayat: Yıldırım Gürses

Müziğe adanmış bir hayat: Yıldırım Gürses

ahaber.com.tr
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Giriş: 20.07.2024 14:36
30'a yakın albüm yapan usta sanatçı Yıldırım Gürses, dillere pelesenk olmuş 350'den fazla beste armağan etti Türkiye'ye. Müziğe olan tutkusu, çalışkanlığı ve yenilikçi yaklaşımı; sadece kendi döneminin değil, tüm zamanların en önemli müzikal figürlerinden biri yaptı onu. Sanat kariyeri boyunca 500'den fazla ödül alan usta bestekarı daha yakından tanıyalım.
Müziğe adanmış bir hayat: Yıldırım Gürses
Müziğe adanmış bir hayat: Yıldırım Gürses
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