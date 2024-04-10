10 Nisan 2024, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Müzeler bayramda açık

Müzeler bayramda açık

ahaber.com.tr
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 10.04.2024 12:47
Ramazan Bayramı boyunca bütün müzeler açık olacak. Detayları A Haber muhabiri Vedat Sezer aktardı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Van’da Kurubaş Geçidi’nde yoğun sis etkili oldu
Van’da Kurubaş Geçidi’nde yoğun sis etkili oldu
Müzeler bayramda açık
Müzeler bayramda açık
İtfaiye ekipleri bayram mesaisinde
İtfaiye ekipleri bayram mesaisinde
22 yaşındaki kapkaççı ablasının evinde yakalandı
22 yaşındaki kapkaççı ablasının evinde yakalandı
Kabristanlarda hüzünlü bayram
Kabristanlarda hüzünlü bayram
Dilencinin üzerinden çıkan para şoke etti
Dilencinin üzerinden çıkan para şoke etti
İstanbul’un simge meydanlarında bayram
İstanbul'un simge meydanlarında bayram
Avrupa’da Türkler bayram sevincini yaşıyor
Avrupa'da Türkler bayram sevincini yaşıyor
2023’te 190 türde 23 bin 794 kuş halkalandı
2023’te 190 türde 23 bin 794 kuş halkalandı
Darülaceze’de bayram sabahı
Darülaceze'de bayram sabahı
Şehitlikte hüzün ve gurur bir arada
Şehitlikte hüzün ve gurur bir arada
İstanbul’da keşfedilmemiş gezi rotası
İstanbul’da keşfedilmemiş gezi rotası
Daha Fazla Video Göster