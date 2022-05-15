15 Mayıs 2022, Pazar
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''Müttefik olacak ülke PKK'ya destek vermemeli''
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Berlin'de düzenlenen NATO Dışişleri Bakanları gayrıresmi toplantısı öncesi açıklamalarda bulundu. NATO’ya üye olmak isteyen İsveç ve Finlandiya’nın teröre destek vermemeleri gerektiğini söyledi. Çavuşoğlu, açıklamalarının ardından, İsveçli ve Finlandiyalı mevkidaşlarıyla bir araya geldi.