04 Haziran 2022, Cumartesi
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Mutlu evliliğin sırrı ne? Evlilikte ilk 2 yıl neden önemli?
Sırada evli bireyleri ilgilendiren bir haber var. Uzmanlar mutlu bir evlilik için farklı görüşler sunuyor ancak; evlilikte ilk 2 yıla dikkat çekiliyor. Peki nedir iki yılın sırrı? Ve evli çiftler mutlu birliktelik için neler yapmalı ? İşte uzmanından öneriler...