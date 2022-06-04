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Mutlu evliliğin sırrı ne? Evlilikte ilk 2 yıl neden önemli?

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Giriş: 04.06.2022 16:56
Sırada evli bireyleri ilgilendiren bir haber var. Uzmanlar mutlu bir evlilik için farklı görüşler sunuyor ancak; evlilikte ilk 2 yıla dikkat çekiliyor. Peki nedir iki yılın sırrı? Ve evli çiftler mutlu birliktelik için neler yapmalı ? İşte uzmanından öneriler...
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