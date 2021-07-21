Mutfaktaki alüminyuma dikkat! Ağır metal zehirlenmesine yol açıyor

Alüminyum folyo ısıyla temas ettiğinde muhafaza ettiği yiyeceğin içine alüminyum salmaya başlıyor. Bunu bilmeyenler balığı, sebzeyi bu folyolara sarıp fırına atıyor, yüzeyi çizilmesin diye tost makinesine folyo koyuyor ya da eve gelen yemek alüminyum kapta ısıtılıyor. İşte tüm bunlar zamanla ağır metal zehirlenmesine yol açıyor. Başta beyin olmak üzere organlar zarar görüyor.

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