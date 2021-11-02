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Mutfağına giren ayı sipariş ettiği tavuğu yedi! O anları saniye saniye kaydetti

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Giriş: 02.11.2021 17:01
ABD'nin Kaliforniya eyaletinde gerçekleşen bir olay, sosyal medyada oldukça ses getirdi. Eyaletin Sierra kasabasında ikamet eden bir adam, bir fast-food markasından evine kızarmış tavuk siparişi verdi. Siparişi yemek üzere mutfağa girdiğinde ise şaşkına çeviren bir manzarayla karşı karşıya kaldı.
Mutfağına giren ayı sipariş ettiği tavuğu yedi!
Mutfağına giren ayı sipariş ettiği tavuğu yedi!
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