02 Kasım 2021, Salı
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Mutfağına giren ayı sipariş ettiği tavuğu yedi! O anları saniye saniye kaydetti
ABD'nin Kaliforniya eyaletinde gerçekleşen bir olay, sosyal medyada oldukça ses getirdi. Eyaletin Sierra kasabasında ikamet eden bir adam, bir fast-food markasından evine kızarmış tavuk siparişi verdi. Siparişi yemek üzere mutfağa girdiğinde ise şaşkına çeviren bir manzarayla karşı karşıya kaldı.