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Müşterilerinden topladığı 25 milyon liralık altınla kaçan kuyumcu Tekirdağ’da yakalandı

Müşterilerinden topladığı 25 milyon liralık altınla kaçan kuyumcu Tekirdağ’da yakalandı

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 05.10.2024 18:41
Eskişehir’de müşterilerinden aylık faiz vaadi ve “emanet kasa” adı altında topladığı 25 milyon TL değerindeki altın ile kaçan kuyumcu Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde yakalandı.
25 milyon liralık altınla kaçan kuyumcu yakalandı
25 milyon liralık altınla kaçan kuyumcu yakalandı
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