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Mustafa Sandal ve Melis Sütşurup Roma'da dünyaevine girdi

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Giriş: 04.06.2022 00:59
Güncelleme:04.06.2022 00:59
Hayata geçirdiği pekçok şarkıyla dillere dolanan ünlü şarkıcı Mustafa Sandal ve Melis Sütşurup İtalya'nın başkenti Roma'da nikah masasına oturdu. Sandal ve Sütşurup çiftin düğünü ise 11 Haziran'da Marmaris'te gerçekleşecek.

Mustafa Sandal, geçtiğimiz Şubat ayında nişanlandığı Melis Sütşurup ile İtalya'nın başkenti Roma'da nikah masasına oturdu.

Çiftin şahitliğini Simge Sütşurup ve Tunç Taşdemir üstlenirken, çiftin düğünü 11 Mayıs'ta Marmaris'te yapacağı öğrenildi.

Nikahı Türkiye'nin Roma Büyükelçisi Ömer Gücük kıydı.

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