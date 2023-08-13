Mustafa Karahasanoğlu’nun vefatının 1. yıl dönümü

Akit Gazetesi'nin kurucusu Mustafa Karahasanoğlu'nun vefatının ardından bir yıl geçti. 74 yaşında hayata gözlerini kapayan Karahasanoğlu, geride zor bir hayat, azim ve başarı hikayesi bıraktı. Uzun bir dönem baskı altında kalan muhafazakarların sesi olmak için girdiği medya yolunda birçok badireler atlattı. Peki onun davası aslında tam olarak neydi? Detaylar özel dosya haberimizde...

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