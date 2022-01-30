30 Ocak 2022, Pazar
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Muş'ta Yukarıyongalı köyünde evler ve arabalar kar altında kaldı
Muş'un Yukarıyongalı köyünde yoğun kar yağışı nedeniyle tek katlı evler kara gömülürken, hayvancılıkla uğraşan besiciler ahırlara ve işlerine açtıkları tünellerden ulaşım sağlıyor. Kar yağışının bu sene hiç ara vermediğini anlatan Eyüp Omur, "Kar insan boyunu geçti. Burada çok rüzgar ve tipi oluyor. Fırtına nedeniyle bazı yerlerde kar kalınlığı 4 metreye ulaşıyor" dedi.