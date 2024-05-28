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Muş’ta yağan erimeyen cismin gizemi ne?

ahaber.com.tr
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Giriş: 28.05.2024 12:58
Muş'ta dolu ile birlikte yağan cisim şaşırttı. Vatandaşlar erimeyen cisimlerin incelenmesini istiyor. Ayrıntıları A Haber muhabiri Esra Arpa aktardı.
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