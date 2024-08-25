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Muş’ta trafik kazası: 7 yaralı

Muş’ta trafik kazası: 7 yaralı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 25.08.2024 01:16
Muş’ta iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2’si ağır 7 kişi yaralandı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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Muş’ta trafik kazası: 7 yaralı
Muş’ta trafik kazası: 7 yaralı
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