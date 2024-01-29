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Muş'ta sağlık ekipleri 2 hastaya böyle ulaştı

ahaber.com.tr
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Giriş: 29.01.2024 10:55
Muş'un Varto ilçesinde etkili olan kar yağışı ve fırtına nedeniyle yolları kapandı. Köylerdeki 2 hasta için sağlık ve il özel idaresi ekipleri seferber oldu.
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