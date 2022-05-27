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Muş’ta öğretmenden hayat kurtaran hareket

İHA
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Giriş: 27.05.2022 10:37
Muş’ta 12 yaşındaki ilkokul öğrencisinin okuldayken nefes borusuna şeker kaçtı. Nefessiz kalarak yere yığılan öğrenci öğrenci, sınıf öğretmeninin uyguladığı ‘heimlich manevrası’ olarak bilinen ilk yardım yöntemiyle kurtarıldı. O anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
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