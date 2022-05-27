27 Mayıs 2022, Cuma
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Muş’ta öğretmenden hayat kurtaran hareket
Muş’ta 12 yaşındaki ilkokul öğrencisinin okuldayken nefes borusuna şeker kaçtı. Nefessiz kalarak yere yığılan öğrenci öğrenci, sınıf öğretmeninin uyguladığı ‘heimlich manevrası’ olarak bilinen ilk yardım yöntemiyle kurtarıldı. O anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.