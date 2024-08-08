08 Ağustos 2024, Perşembe
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Muş'ta köy yollarında çığ tehlikesine karşı çalışmalar sürüyor
Muş İl Özel İdaresi, yol hizmet ağında bulunan Derecik, Ilıca ve Ağıllı grup köy yollarında ‘İl Afet Riskinin Azaltılması Eylem Planı (İRAP)’ kapsamında kış aylarında oluşabilecek çığ riskini azaltma ve önleme çalışması başlatıldı.