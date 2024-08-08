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Muş'ta köy yollarında çığ tehlikesine karşı çalışmalar sürüyor

Muş'ta köy yollarında çığ tehlikesine karşı çalışmalar sürüyor

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 08.08.2024 14:08
Muş İl Özel İdaresi, yol hizmet ağında bulunan Derecik, Ilıca ve Ağıllı grup köy yollarında ‘İl Afet Riskinin Azaltılması Eylem Planı (İRAP)’ kapsamında kış aylarında oluşabilecek çığ riskini azaltma ve önleme çalışması başlatıldı.
Muş’ta çığ tehlikesine karşı çalışmalar sürüyor
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