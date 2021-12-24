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Muş’ta kar kalınlığının 1,5 metreye ulaştığı köyde kardan tüneller oluştu

İHA
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Giriş: 24.12.2021 09:20
Muş’ta kar kalınlığının 1,5 metreye ulaştığı Yukarıyongalı köyünde evler tamamen kara gömülürken, sokaklarda küreklerle yol açan köylüler kardan tüneller oluşturdu. Merkeze 50 kilometre uzaklıktaki 1600 rakımlı Yukarıyongalı köyünde kar esareti yaşanıyor. Yaklaşık 5 gündür aralıklarla devam eden kar yağışı, tek katlı evleri adeta kara gömdü. İş makinelerinin giremediği sokaklarda kapı ve pencereler kardan kapanma noktasına gelirken, küreklerle yol açan köylüler kardan tüneller oluştururdu. Dam ve çatılarda kar temizleme çalışması yapan vatandaşlar, her sabah aynı kar manzarasıyla karşılaşıyor. Evlerin, araçların ve traktörlerin kar altında kaldığı köyde, kapı önlerine asılan çamaşırlar da soğuk havanın etkisiyle donuyor. Geçimlerini besicilikle sağlayan vatandaşlar ise günde iki defa hayvanlarını kar üzerinde güçlükle besliyor.
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