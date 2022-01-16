Muş’ta kar kalınlığı 5 metreyi buldu! Yüksek rakımlı köylerde karla mücadele

Muş’ta kar yağışı ve tipinin etkisi yoğun bir şekilde hissediliyor. Ulaşıma kapanan 2 bin 500 rakımlı Üçevler grup köy yolunda çalışma başlatan şehir Özel İdaresi kar timleri, 5 metre yüksekliğinde karla mücadele devam ediyor.

Muş'ta etkisini sürdüren kar, tipi, fırtına ve dondurucu soğuk yaşamı olumsuz olarak etkilemeye devam ediyor. 10 köy, 21 mezra yolunda yol açma çalışması başlatan kar kaplanları, sarp dağların arasından geçit vermeye çalışıyor.

5 METRE KARLA MÜCADELE

2 bin 500 rakımlı bölgede zorlu çalışma yürüten ekipler, tipi ve fırtına nedeniyle kar kalınlığının 5 metreyi bulduğu bölgelerde adım adım ilerliyor. Zorlu coğrafyada çığ tehlikesine karşı hummalı çalışma yürüten kar timleri, 7/24 esasına göre çalışmalarını sürdürüyor.

10 KÖY VE 21 MEZRANIN YOLU AÇILDI

Üçevler grup köy yolunda çalışmalara devam eden Özel İdare çalışanlarından Hakan Çolak, 10 köy, 21 mezra yolunu ulaşıma açmaya çalıştıklarını söyledi.

"AÇTIĞIMIZ YOLLAR TİPİ VE FIRTINA NEDENİYLE TEKRAR KAPANIYOR"

Açılan yolların tipi ve fırtına nedeniyle yeniden kapandığını anlatan Çolak, "Köylere ulaşmaya çalışıyoruz. 7/24 esasına göre çalışıyoruz. Zor şartlarda çalışmaya devam ediyoruz. Açtığımız yollar tipi ve fırtına nedeniyle tekrar kapanıyor" dedi.

"KAR YÜKSEKLİĞİ ŞU ANDA 6 METREYE KADAR ÇIKIYOR"

Kar yüksekliğinin yer yer tipi ve fırtınaya göre 4 ila 6 metre arasında değiştiğini kaydeden Çolak, konuşmasını şöyle tamamladı:

"Kar yüksekliği şu anda 4 metre ile 6 metreye kadar çıkıyor. Tüm zorluklara rağmen köy yollarımızı açmaya devam ediyoruz."