Muş’ta ikinci kez kar kütlesinin altında kalmaktan son anda kurtuldu

Muş’ta, işyerinin giriş kapısında biriken karı temizleyen Mikail Mete (18), 8 katlı binanın çatısından düşen kar ve buz kütlesinin altında kalmaktan son anda kurtuldu. Aynı olayı geçtiğimiz yıl da yaşayan Mete?nin ikinci kez aynı şekilde ölümden döndüğü o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Merkez Kültür Mahallesi'ndeki 8 katlı binanın zemin katında babasına ait mobilya mağazasının giriş kapısında biriken karı temizlemek isteyen Mikail Mete, geçtiğimiz kış mevsiminde başına gelen talihsiz olayı bir kez daha yaşadı. Eline aldığı kürekle işyerinin kapısına çıkan Mete, burada biriken karı temizlemeye başladı. Binanın önünü temizlerken bir anda gelen sesler üzerine korkarak hızlıca geri adım atan Mete, çatıdan üzerine doğru düşen kar ve buz kütlesinin altında kalmaktan son anda kurtuldu. Hızlı hamlesi sayesinde geçen yıl olduğu gibi tonlarca karın altında kalmaktan kıl payı kurtulan Mete'nin yaşadıkları, işyerinin güvenlik kameralarınca saniye saniye kaydedildi.