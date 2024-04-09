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Muş’ta heyelan saniye saniye görüntülendi! İşte o korku dolu anlar

ahaber.com.tr
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Giriş: 09.04.2024 17:10
Muş'ta şiddetli yağışın ardından heyelan meydana geldi. Olay anı saniye saniye kaydedildi. Görüntüler Varto ilçe merkezine yaklaşık 14 kilometre uzaklıktaki 7 köy ve 5 mezraya ulaşımı sağlayan Dallıöz Grup Köy yolunda kayda geçti. Yamaçtan kopan toprak ve kaya parçaları metrelerce yükseklikten sonra karayoluna düştü. Şans eseri heyelan anında karayolundan araç geçmemesi muhtemel felaketi önledi.
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