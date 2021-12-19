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Muş'ta haber takibine giden gazeteciler kara saplandı

İHA
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Giriş: 19.12.2021 13:01
Muş’ta haber takibi için yola çıkan gazetecileri taşıyan otomobil, yoğun kar yağışı nedeniyle kara saplandı. Basın mensuplarının kendi olanaklarıyla iterek çıkarmaya çalıştığı araç, hemen hemen saatlik çalışma sonucunda bulunduğu yerden güçlükle çıkarıldı.

Muş'ta görev yapan gazeteciler, yoğun kar yağışının yaşandığı merkeze bağlı Yukarı Yongalı köyü yolunda mahsur kaldı.

ŞARAMPOLE DEVRİLDİ

Yoğun kar yağışı nedeniyle birçok kez yoldan çıkan araç son olarak şarampole düştü.

Gazetecilerin kendi imkanıyla iterek çıkarmaya çalıştığı araç, yaklaşık bir saatlik çalışma sonucunda bulunduğu yerden güçlükle çıkarıldı.

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