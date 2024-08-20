20 Ağustos 2024, Salı
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Muş’ta çocukların güç denemesi az daha faciayla sonuçlanıyordu
Muş'ta site içerisinde oyun oynayan çocukların güç denemesi yapmak için itekledikleri park halindeki aracın hareket etmesiyle az daha bir faciaya neden oluyorlardı.