Müslüme’nin mezar taşı kırıldı!

Mersin'in Gülnar ilçesinde, kaybolduktan 10 gün sonra cansız bedeni bulunan 3 yaşındaki Müslüme Yağal'ın mezarındaki mermer kaplama parçalandı. Tahribatın sebebinin insan müdahalesi mi yoksa yapısal sorunlar mı olduğu konusunda kesin bir bilgiye ulaşabilmek için yetkililer, inceleme başlattı.