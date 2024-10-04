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Müslüme'nin mezar taşı kırıldı!

Müslüme'nin mezar taşı kırıldı!

DHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 04.10.2024 15:34
Mersin'in Gülnar ilçesinde, kaybolduktan 10 gün sonra cansız bedeni bulunan 3 yaşındaki Müslüme Yağal'ın mezarındaki mermer kaplama parçalandı. Tahribatın sebebinin insan müdahalesi mi yoksa yapısal sorunlar mı olduğu konusunda kesin bir bilgiye ulaşabilmek için yetkililer, inceleme başlattı.
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