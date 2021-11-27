Müslüme'nin kardeşleri koruma altında! Aile Bakanlığı: 4 çocuk hakkında devlet koruması kararı alındı

Mersin’de 3 yaşındaki Müslüme'nin şüpheli ölümünün ardından tutuklanan dede Hasan Yağal ile ilgili iddialar soruşturulurken Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı devreye girdi. Bakanlık Müslüme'nin 4 kardeşinin devlet korumasına alındığını açıkladı. Ayrıntıları Mert Hacıalioğlu aktardı.

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