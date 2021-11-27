27 Kasım 2021, Cumartesi
- Programlar
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
- Diziler
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
Müslüme'nin kardeşleri koruma altında! Aile Bakanlığı: 4 çocuk hakkında devlet koruması kararı alındı
Mersin’de 3 yaşındaki Müslüme'nin şüpheli ölümünün ardından tutuklanan dede Hasan Yağal ile ilgili iddialar soruşturulurken Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı devreye girdi. Bakanlık Müslüme'nin 4 kardeşinin devlet korumasına alındığını açıkladı. Ayrıntıları Mert Hacıalioğlu aktardı.