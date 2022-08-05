Müslüme'nin dedesi hakim karşısında! DNA raporuna rağmen hakkındaki tüm suçlamaları reddetti

Mersin'in Gülnar ilçesinde kayıp olarak aranırken, 10 gün sonra cesedi bulunan 3 yaşındaki Müslüme Yağal'ın cinayet şüphelisi olarak tutuklanan dedesi Hasan Yağal'ın yargılanmasına başlandı. Hakim karşısına çıkan Hasan Yağal, DNA raporunda Müslüme'nin babası olduğunun tespit edilmesi hakkında "Raporu bilemem, gelinim ile cinsel ilişkim olmadı" ifadelerini kullandı. Aile üyeleri ise mahkemede dede Yağal'dan şikayetçi olmadıklarını söyledi.