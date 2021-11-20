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Müslüme'nin cenazesi yakınlarına teslim edildi

DHA
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Giriş: 20.11.2021 11:43
Mersin'in Gülnar ilçesinde, ailesinin kışı geçirmek için çadır kurduğu sırada ortadan kaybolan ve 10 gün sonra cesedi bulunan Müslüme Yağal (3), Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Birimi'nde yapılan otopsinin ardından götürüldüğü Gülnar Devlet Hastanesi'nden, dayısı Ercan Yağal ve ablası Nurcan Özcan tarafından teslim alındı. Müslüme'nin cenazesi, toprağa verileceği memleketleri Karaman'a götürülmek üzere yola çıkarıldı.
Müslüme’nin cenazesi yakınlarına teslim edildi
Müslüme'nin cenazesi yakınlarına teslim edildi
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