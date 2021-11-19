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Müslüme'nin babaannesi konuştu: "Çocuğumun oraya kadar yürümesine imkan yok"

İHA
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Giriş: 19.11.2021 14:54
Gülnar'da Yörük ailenin 2,5 yaşındaki kızı Müslüme’nin çadırlarının önünde bisikletiyle oynarken kaybolması sonucu başlatılan arama çalışmalarının 10. gününde acı haber geldi. Arama çalışmalarına katılan ekipler, küçük kızın cansız bedenine ulaştı. Müslüme’nin cenazesi çadırdan 7-8 kilometre mesafede, 500 metre yüksekliğindeki bir dağın tepesinde bulundu.
Müslüme’nin babaannesi konuştu
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