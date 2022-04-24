24 Nisan 2022, Pazar
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Müsilaj sanıldı gerçek ortaya çıktı! Binlerce arı telef oldu
Mersin'de Kızkalesi başta olmak üzere birçok noktada denize dökülen polen tozları sahili sarıya çevirdi. İlk başta müsilaj zannedilen polen tozu ile birlikte denize gelen binlerce arı ise telef olarak karaya vurdu.