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Müsilaj sanıldı gerçek bambaşka çıktı! Arıdan dökülen polenler sahili sarıya boyadı

ahaber.com.tr
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Giriş: 24.04.2022 19:02
Mersin'de Kızkalesi başta olmak üzere birçok noktada denize dökülen polen tozları sahili sarıya çevirdi. Son durumu A Haber muhabiri Halil İbrahim Uğur aktardı.
Arıdan dökülen polenler sahili sarıya boyadı
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