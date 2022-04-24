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Müsilaj sanıldı gerçek bambaşka çıktı! Arıdan dökülen polenler sahili sarıya boyadı
Mersin'de Kızkalesi başta olmak üzere birçok noktada denize dökülen polen tozları sahili sarıya çevirdi. Son durumu A Haber muhabiri Halil İbrahim Uğur aktardı.