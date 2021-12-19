Müsilaj raporunda acı İstanbul detayı! Büyük bölümünün sebebi çok çarpıcı

Deniz salyası raporunun açıklanmasına kısa bir süre kala TBMM Müsilaj Araştırma Komisyonu'nun araştırmaları sonucunda, Marmara Denizi'nin kirlenmesinde İstanbul'un payının yüzde 72 olduğunu ortaya çıktı. Konuyla ilgili açıklama yapan komisyon başkanı Mustafa Demir, "Belediyelerin 16 adet biyolojik arıtma tesisi yapması gerekiyor. Ekonomik açıdan oldukça maliyetli olan bu tesisler için Çevre Bakanlığı'nın devreye girmesi gerekecek" dedi.