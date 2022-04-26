26 Nisan 2022, Salı
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Müsilaj İstanbul'a geri mi döndü?
Deniz salyası olarak da bilinen müsilaj, ,geçtiğimiz yıl mart ayında Marmara ve Ege Denizi’nde ortaya çıkmıştı. Ve yapılan çalışmalar sonunda müsilaj oranı neredeyse sıfıra indirilmişti. Ancak, İstanbul Tuzla ve Kadıköy sahillerinde müsilaj benzeri kirlilik yeniden görülmeye başlandı. Peki, bunun nedeni ne? A Haber muhabiri Tülay Ayçiçek ve Prof. Dr. Neslihan Özdelice detayları aktardı.