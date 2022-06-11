Müsilaj ile mücadelede önemli adım! Belediyeler arıtma tesisi kuracak

Marmara Denizi'ndeki müsilajla mücadele kapsamında belediyelere ileri arıtma tesisi kurma zorunluluğu getirildi. CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi ise önceki dönem ihalesi yapılan arıtma tesisi projesini bir süre önce iptal etmişti. İşte bu durum İstanbullular tepkisini çekti.

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