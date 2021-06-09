Müsilaj balıkları zehirler mi? Uzman isimden önemli açıklama

Marmara'yı etkisi altına alan müsilaj, deniz yaşamını olumsuz etkiledi. Birçok noktada yürütülen temizlik faaliyetlerine rağmen balık satışlarında ciddi azalmalar görüldü. Müsilajın balık ölümlerine neden olduğu iddiası halkı balık tüketme konusunda endişeye sevk etti. Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Prof. Dr. Adnan Ayaz, müsilajın balıkları zehirlediği iddiasının doğru olmadığını belirtti. Ayaz, "Müsilajın şeker bazlı bir sıvı olduğunu söyleyebiliriz. Şekerin balıklara zehir etkisi olması mümkün değil'' dedi.