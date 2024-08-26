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Musiki eğitimli imam büyüleyici videonun hikayesini anlattı!

Musiki eğitimli imam büyüleyici videonun hikayesini anlattı!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 26.08.2024 21:16
Hem imamda olması gereken ses kalitesine sahip, hem de o sese musiki eğitimi aldırmış bir isim Dursun Şahin. Diyanet'in yarışmasında Türkiye birincisi olan ödüllü imam, son videolarından birinde Amerika’daki sokak müzisyenine ilahiyle eşlik etmişti. O anları tüm dünya konuştu. Yurda dönen dursun şahin, bakın neler anlattı.
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Musiki eğitimli imam büyüleyici videonun hikayesini anlattı!
Musiki eğitimli imam büyüleyici videonun hikayesini anlattı!
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