Musiki eğitimli imam büyüleyici videonun hikayesini anlattı!

Hem imamda olması gereken ses kalitesine sahip, hem de o sese musiki eğitimi aldırmış bir isim Dursun Şahin. Diyanet'in yarışmasında Türkiye birincisi olan ödüllü imam, son videolarından birinde Amerika’daki sokak müzisyenine ilahiyle eşlik etmişti. O anları tüm dünya konuştu. Yurda dönen dursun şahin, bakın neler anlattı.

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